Водитель заболталась и не услышала сирен машины скорой помощи

Водитель машины, не уступивший дорогу карете скорой помощи, в которой в этот момент находился пациент в тяжёлом состоянии, объяснила полицейским, в чем же была причина её вопиющего поступка.

На записи с видеорегистратора скорой помощи отчётливо слышен вой сирены, водитель так же неоднократно сигналит впередиидущему автомобили «Пежо», водитель который не реагирует на спецсигналы. В этот же день видеозапись попала в интернет и в одночасье разлетелась по социальным группам региона, дойдя до сотрудников ГИБДД.

Полицейские сработали оперативно и по номерам отыскали автомобиль и самого нарушителя. Им оказалась пятидесятиоднолетняя местная жительница. Она призналась дорожным полицейским, что в этот момент громко слушала музыку и отвлекалась на болтовню с пассажиром. Поэтому женщина не заметила спецсигналов и не услышала звуки сирены скорой. К счастью пациента, которого в этот момент в тяжёлом состоянии везли в больницу, удалось доставить в стационар вовремя.

За правонарушение женщину-водителя ждёт штраф 500 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев.