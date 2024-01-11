Водители-механики Северного флота совершенствуют навыки вождения специальной гусеничной техники высокой проходимости в районах Крайнего Севера

Участники тренировок на специальных полигонах в Мурманской области выполняли задачи по преодолению таких препятствий, как крутые подъёмы и спуски (с уклоном более 40 градусов), ямы с рыхлым снегом, а также участки дороги с глубокой колеёй.

Участники тренировок на специальных полигонах в Мурманской области выполняли задачи по преодолению таких препятствий, как крутые подъёмы и спуски (с уклоном более 40 градусов), ямы с рыхлым снегом, а также участки дороги с глубокой колеёй.

Большая часть маршрута техники проходит в лесистой местности, где водителям и механикам-водителям приходится огибать деревья и выполнять крутые повороты. Такие занятия развивают внимание и концентрацию, а также позволяют вырабатывать у военнослужащих необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях, когда действовать приходится в условиях полярной ночи и глубокого снега.

Помимо строгого выполнения инструкций при сдаче нормативов и упражнений, особое внимание уделяется на соблюдение правил техники безопасности.