Водители! Не превращайтесь в баранов на дороге

14 августа региональная автоинспекция начинает операцию «Встречная полоса». Основная задача акции - выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области, напоминает, что выезд на встречку – одна из основных причин наиболее серьёзных аварий. Совершать обгоны можно только в разрешенных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности маневра и для вас, и для других участников дорожного движения.