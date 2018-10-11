Водители продолжают лихачить и нарушать правила дорожного движения

Намеренно или нет. Вот некоторые, например, угрозу себе и окружающим создают потому, что не переобули свой автомобиль, несмотря на заморозки. Мы продолжаем демонстрировать антигероев наших дорог, которые попадают в объективы видеорегистраторов.

На видео из Североморска видно – водители встали во второй ряд там, где его попросту нет. Больше других на встречную полосу вылез лексус, не пуская встречное движение. Как говориться – и пусть весь мир подождет.

А вот водитель этой машины ждать не привык, видимо, также, как и останавливаться на красный. Благо, пешеходы еще не успели выйти на проезжую часть.

Водитель на этой записи двигался по дороге в сторону Туломы. Не справился с управлением и вылетел в кювет. Видимо, не рассчитал – заморозки уже наступили и езда на летней резине опасна.