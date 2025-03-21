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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.25 19:30

Водители, уступайте дорогу экстренным службам!

На дорогах Мурманска нередко можно встретить автомобили экстренных служб с разбитыми бамперами и помятым корпусом. Это последствия ДТП. Кто-то специально не пускает автомобили со спецсигналами, а кому-то попросту некуда деться. Но за задержку скорой помощи или пожарной службы может последовать серьёзное наказание.

Все водители знают, если слышно спецсигнал, то нужно уступить дорогу, ведь в автомобиле скорой помощи могут перевозить тяжелобольного человека или врачи спешат на срочный вызов, а пожарная служба торопиться к месту возгорания или аварии. Но не все понимают, насколько важно пропускать на дороге транспорт экстренных служб, а порой, намеренно это не делают.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по г. Мурманску: «Если водитель не уступает дорогу экстренным службам, то в отношении водителя применяется административная мера реагирования по ч.2 ст.12.17, в данном случае у статьи предусмотрен административный штраф в размере от 4500 рублей до 7500 рублей. Вторая санкция – это лишение права управления транспортным средством от 3 до 12 месяцев».

Например, штраф получит водитель «Хендая», который не пропустил скорую помощь на перекрестке.

Леонид Данилов, заместитель главного врача Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Чаще всего ДТП у нас происходят на перекрестках. Большая проблема в том, что водители и другие участники дорожного движения не слышат спецсигналы: то ли у них музыка громко играет, то ли ещё что-то».

Всего в Мурманске за 2024 года произошло 11 ДТП с каретами скорой помощи, а в 2025 году две аварии. Также водители специальных транспортных средств нередко сетуют на конфликтные ситуации с жильцами во дворах. Помните, что человек за рулем скорой не может уступить дорогу другим участникам движения без разрешения фельдшера бригады – это может быть опасно для жизни пациента.

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