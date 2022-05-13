Водительские удостоверения, срок которых истекает в период с января 2022 года по декабрь 2023-го, продлевают на три года

Пролонгация действует для всех категорий водительских прав.

Ирина Петровская инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Людям не нужно будет приходить в ГАИ и заменять водительские удостоверения в течение трёх лет, если они закончились после 1 января 2022 года, либо срок закончатся до 31 декабря 2023 года».