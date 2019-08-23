День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.19 19:30
Водителя «БМВ» любил ездить «под градусом»
Погоня под звуки сирены и с подсветкой мигалок полицейской машины. В Мурманске задержали водителя «БМВ», который неоднократно садился за руль нетрезвым.
На требование сотрудников полиции остановиться автолюбитель никак не реагировал, пытаясь уйти от погони через городские дворы. При этом владелец немецкого внедорожника старался соблюдать правила дорожного движения и подавал сигналы поворота.
Но гонщик был задержан, а во время проверки выяснилось, что от него исходил резкий запах алкоголя. Алкотестер показал, что нарушитель изрядно приложился к спиртному перед поездкой.
Ранее 34-летний мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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