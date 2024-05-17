Водителя-нарушителя, проявившего смекалку на дороге, могут лишить прав

В Коле инспекторы ДПС заприметили «ВАЗ-2105», за рулём которого находился молодой человек. При виде патрульной машины, он свернул на обочину и пересел с водительского на пассажирское сидение.

Вот только избежать наказания не получилось. Все происходящее снимали регистраторы.

После освидетельствования оказалось, что водитель управлял легковушкой в нетрезвом виде, это, вероятно, и подвигло молодого человека к несработавшей хитрости.

Автолюбителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.