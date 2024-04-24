Водителям Мурманска культуру вождения прививают поленьями и частушками

Водители нередко слышат от пассажиров фразу: «Не дрова везёшь!». Ей же и напомнили мурманчанам о правилах безопасности на дорогах в рамках акции от ГИБДД.

С задорными частушками, танцами и подарками в виде поленьев водителям напомнили о правилах перевозки маленьких пассажиров. Такую творческую акцию организовали сотрудники ГИБДД и школьные активисты.

Ребята напомнили автолюбителям о внимательности на дорогах, а также в частушках рассказали о том, как перевозить детей не только в общественном, но и в личном транспорте.

Елена Борисова, инспектор ГИБДД по городу Мурманску: «Мы хотели подойти креативно к своему мероприятию, вспомнили, что наша русская культура многогранна, решили напомнить в виде таких вот поленьев водителям о том, что нужно максимально быть аккуратном, помнить, что они перевозят людей, а не дрова».