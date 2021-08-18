Сегодня губернатор Андрей Чибис совершил объезд по ремонтируемым дорожным и дворовым объектам Мурманска. В этот раз местом осмотра стал Первомайский округ.

В этом году ударными темпами ремонтируют дороги областного центра. Только в Первомайском округе работы ведутся на 16 участках. Например, на улице Фрунзе, проспекте Кирова и проезде Ледокольном сейчас процесс в самом разгаре. Важно, что благодаря активным темпам работ, в этом году регион получил федеральную поддержку, а ещё дополнительно 200 миллионов рублей из своего дорожного фонда.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, что дорожники успеют всё сделать».

Наболевший вопрос многих водителей: почему между фрезерованием старого слоя асфальта и укладкой нового проходит так много времени? И неужели нельзя всё это сделать быстрее? Специалисты говорят: «Нет!». Это специфика работы, которая не позволяет ускорить процесс и выполнить всё в одночасье.

Валентина Доцник, заместитель главы администрации Мурманска: «На проезжей части города очень много колодцев, сетей. После того, как срезается старый асфальт, необходимо колодцы поднять в уровень нового асфальта. Это работа ручная, довольно длительная. Кроме того, идёт замена бортового камня. На это тоже необходимо время».

Отметим, что этим летом ремонтируют не только главные магистрали, но и дворы. Сейчас, например, работа кипит на одной из территорий по улице Крупской.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дворы делаются для 23 многоквартирных домов. Это тоже очень большой объём, вы видите. Здесь большой двор. И дополнительно к тем планам, которые изначально были сверстаны, только в Первомайском округе мы поставим за свой счёт 9 игровых комплексов для детей».

Поэтому и пешеходам, и водителям необходимо запастись терпением, чтобы дождаться завершения больших ремонтов.