Водная беговая дорожка для собак, или Как грумеру найти подход к домашним животным

Для животных, как и для людей, важна гигиена, чистота, уход и, конечно, опрятный внешний вид. Во всем этом готовы помочь братьям нашим меньшим грумеры.

Например, Елена Вертунова уже на протяжении трёх лет является мастером по уходу за животными. За всё это время она ни разу не пожалела, что сменила профессию, ведь до этого северянка работала заведующей в магазине.

В своём салоне Елена принимает собак, кошек и иногда даже кроликов. Признается, сложнее всего ей даётся работа с маленькими породами собак.

Елена Вертунова, грумер: «Больших, в основном, когда берут, то их к дрессировщикам водят, к кинологам, поэтому собаки такие уже понимают, что надо на стол зайти, стоять, сидеть. А с маленькими надо договариваться».

Елена уверена, что отсутствие страха перед животными – залог комфортной и успешной работы. Каждому грумеру нужно обладать не только профессиональными навыками, но и в какой-то степени быть психологом для питомцев.

Елена Вертунова, грумер: «Если ты нашёл подход, не боишься ни собаку, ни кошку, то со всеми просто работать. У каждого свой характер, как и у нас, но со всеми можно договориться. Если собака не чувствует в тебе агрессии, страха, она делает всё, как тебе надо».

В конце декабря Елена осуществила давнюю мечту. В её салоне появилась водная беговая дорожка для собак, которая нужна питомцам в период реабилитации или при проблемах с лишним весом.

Елена Вертунова, грумер: «Я работаю с приютом, а там очень много животных, которым нужно лечение. Очень много у меня клиентских, с весом. Сегодня будет у меня немецкая овчарка, у которой стали отказывать ноги, суставы стали болеть, меня это сподвигло, поэтому я заказала и мне привезли. Я очень довольна».

Когда Елена только открыла салон, первым её клиентом стала собака Мафи. Какое-то время она прожила в приюте, но теперь, благодаря неравнодушному грумеру, обрела новый дом с любящими и заботливыми хозяевами.

Елена Вертунова, грумер: «Я в неё влюбилась. Характер – дай, Боже - смесь метис, чау-чау, с лайкой. Но характер чау-чау - это точно - я королева, и пусть весь мир подождёт просто!».

Елена уверена, главное в работе грумера – любить своих клиентов и уметь находить подход к каждому. Северянка всегда придерживается этих правил, чтобы даже самый привередливый клиент уходил довольным после посещения её салона.

