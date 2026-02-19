12% россиян планируют продлить отдых на 23 февраля отпуском или отгуламиНе позднее 30 апреля: северянам напоминают о необходимости отчитаться о доходах за прошлый год
Водолаз-полицейский: Кадровый центр «Работа России» Мурманской области предлагает работу

Развенчать мифы и объяснить специфику работы силовиков - такую цель поставили перед собой организаторы встречи в Кадром центре «Работа России».

Представители правоохранительных органов не только рассказали об условиях приёма на работу, льготах, которые причитаются сотрудникам в форме, но и принесли с собой каски, наручники и даже водолазное оборудование. Оказывается, есть такая профессия «водолаз-полицейский».

Марина Прозорова, старший инспектор ГОАР ОВО по г. Мурманску: «Очень часто сталкиваюсь с тем, что не все понимают, что такое Росгвардия. А это сложная система, внутри есть как сотрудники, имеющие звания полиции, и функции у нас полицейские, военные и гражданские. А сегодня мы рассказываем о вневедомственной охране, например, чем занимается водолаз-полицейский».

Юлия Рябинова, директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области: «Подбираем работу соискателю, исходя из его способностей и образования. Число вакансий в Мурманской области на портале «Работа России» около 12 тысяч, среди них есть и вакансии в правоохранительных органах».

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
