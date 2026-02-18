Водолазы-росгвардейцы из Мурманской области участвуют в учениях на Финском заливе

Нынешний учебный сбор проходил в юбилейный для ведомства год - в 2026 году Росгвардия отмечает 10 лет со дня образования, а также 215 лет со дня создания войск правопорядка. В нём приняли участие водолазные подразделения из Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Карелия, входящие в состав полков, отрядов ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны.

Водолазы-росгвардейцы из Мурманской области отработали поиск условных взрывных устройств на фарватерах, портовой инфраструктуре и подводной части корпусов судов в акватории Финского залива.

Специалисты отработали водолазные спуски при отрицательной температуре воздуха со льда и подо льдом.

Развернув станцию, провели погружения на глубину до 20 метров, выполнили практические действия подводного ориентирования. Используя снаряжения с открытой схемой дыхания отработали погружения как одиночно, так и в составе групп по два-три человека, а также оказание помощи условно пострадавшему водолазу.

Нынешний учебный сбор проходил в юбилейный для ведомства год - в 2026 году Росгвардия отмечает 10 лет со дня образования, а также 215 лет со дня создания войск правопорядка. В нём приняли участие водолазные подразделения из Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Карелия, входящие в состав полков, отрядов ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны.