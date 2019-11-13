Водолазы Северного флота готовятся к Армейским играм

Водолазы Северного флота готовятся к Армейским международным играм, которые состоятся в следующем году. 16 специалистов отрабатывают профессиональные навыки, которые помогут показать лучшие результаты во время соревнований.

Военные специалисты оттачивают мастерство на борту многофункционального водолазного катера «Спасатель Кононенко» в губе Варламова Кольского залива Баренцева моря. Во время тренировок особое внимание уделяется не только технике безопасности спусков, но и отработке навыков по оказанию первой помощи пострадавшему водолазу – данное упражнение также входит в программу испытаний конкурса. Под водой военнослужащие упражняются в сборке-разборке металлоконструкций, резке и сварке металла.

К каждому заданию североморцы готовятся основательно. Тренировки проходят с детальным разбором допущенных ошибок. Ориентиром служат лучшие результаты прошлых лет. Для водолазов провёл мастер-класс победитель конкурса старшина Северного флота Алексей Иванов, которому удалось поставить рекорд на международном этапе Армейских игр в Иране.