Водолазы Северного флота проведут учение на затонувшем транспорте «Томас Дональдсон» в Баренцевом море

Помимо глубоководников, допущенных к работам на глубинах до 60 метров , в операции задействуют телеуправляемые подводные аппараты и экипаж килекторного судна. С помощью последнего со дна поднимают историческую технику, которую затонувший транспортник доставлял в Советский Союз по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны. Такие учения проходятся на постоянной основе с 2014 года.

За это время со дна Баренцева моря было поднято более 15 крупных исторических артефактов. Это пять танков «Шерман», три инженерные дорожные машины «Кадет-Роллер», две зенитных автоматических пушки «Эрликон», два корабельных артиллерийских орудия и две 90-мм стратосферные пушки. Также были подняты паровозные рамы, котёл и паровозные тележки, из которых был собран локомотив, установленный на открытой экспозиции филиала Военно-морского музея Северного флота в посёлке Сафоново.

Остальные экспонаты заняли место в музеях Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска. Первый, поднятый в 2014 году танк «Шерман», был отреставрирован моряками-североморцами до заводского состояния и уже неоднократно принимал участие в военно-исторических реконструкциях и парадах.