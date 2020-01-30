Водолазы Северного флота проверили новое оборудование в условиях сверхнизких температур

Тренировка проходила на многофункциональном водолазном катере «Иван Швец» в главной базе Северного флота – Североморске при температуре воздуха ниже -20 градусов.

Водолазы отрабатывают спуски в новом оборудовании с использованием специального устройства водообогрева. Погружение проводится на малых глубинах до 20 метров. Так специалисты совершенствуют практические навыки по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему затонувших предметов, обследованию подводных коммуникаций. За действиями водолазов под водой ведётся постоянное наблюдение с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, оснащённых видеокамерами с широким углом обзора.

Водолазные спуски в условиях сверхнизких температур проводятся редко даже в приарктических районах. В тренировках принимают участие самые подготовленные водолазные специалисты.