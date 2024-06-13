Водолазы Северного флота совершенствуют профессиональное мастерство и готовятся к конкурсу «Глубина»

За работой водолазов на глубине наблюдают при помощи видеокамеры телеуправляемого подводного аппарата. Так руководитель спуска может контролировать действия специалиста. В случае ЧП на помощь коллеге придёт водолаз-спасатель, готовый эвакуировать товарища с глубины.

Водолазы Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота продолжают подготовку к конкурсу «Глубина». Отработка профессиональных навыков начинается в учебных классах и на тренажёрах, где имитируются различные нештатные ситуации. Перед погружением специалисты проводят тренировки и на берегу.

Для подготовки водолазов к конкурсным испытаниям был собран специальный стенд для работы под водой, сваренный из стальных трубок, на котором размещены тиски, кронштейны и другие приспособления для выполнения различных операций на глубине. Выполнение одного и того же упреждения, но в разных средах имеет специфику.

За работой водолазов на глубине наблюдают при помощи видеокамеры телеуправляемого подводного аппарата. Так руководитель спуска может контролировать действия специалиста. В случае ЧП на помощь коллеге придёт водолаз-спасатель, готовый эвакуировать товарища с глубины.

Напомним, регулярные тренировки помогли водолазам Северного флота завоевать переходящий кубок Всеармейского конкурса по водолазному многоборью «Глубина», который состоялся в феврале этого года в Севастополе.