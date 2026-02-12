Водоросли на литорали - не отходы, а востребованное для промышленности сырьё

Как оказалось, это ценное сырьё богато биологически активными веществами, которые могут быть использованы в косметологии, фармакологии, промышленности и сельском хозяйстве.

В состав научно-исследовательской группы биохимии и технологии гидробионтов Мурманского морского биологического института входят как доктора наук, так и молодые учёные. Четыре человека, которым предстоит решить очень важную и сложную задачу.

Екатерина Облучинская, главный научный сотрудник ММБИ: «Проект посвящён рациональной переработки штормовых выбросов. Это очень важная тема. Море во время шторма выносит водоросли в большом объёме, они загрязняют пляжи, литораль, гниют, создают неблагоприятные экологические эффекты. А их переработка поможет не только получить биологические активные вещества, но и очистить прибрежную территорию».

На побережье Белого моря давно научились собирать штормовые выбросы, а сейчас себе нашли применение и дары моря Баренцева. Младший научный сотрудник Анна Даурцева совместно с коллегами самостоятельно выезжают для сбора ценного материала.

Анна Даурцева, младший научный сотрудник ММБИ: «Условия для сбора здесь жёсткие - рельеф своеобразный и добираться тяжело, но мы считаем, что это сырьё настолько ценное, что нельзя его просто так там оставлять».

Благодаря гранту учёным ММБИ удалось изучить ценные ресурсы, которые доставляют на берег волны морей Арктики. В лабораторных условиях из образцов выделяют биологические активные вещества, которые потом могут быть использованы в промышленности, например, альгинаты натрия, полифенолы.

Анна Даурцева, младший научный сотрудник ММБИ: «Экстракты из водорослей для определения содержания полифенола получены разными способами с помощью разных растворителей. Это прибор для хроматографии, в инжектор вводим пробу с помощью шприца».

Исследовательскую группу интересует не только флора, но и фауна побережья Баренцева моря. Молодой учёный Константин Москвин помимо бурых водорослей изучает и морских обитателей штормовых выбросов.

Константин Москвин, младший научный сотрудник ММБИ: «Так как это дикие водоросли, которые произрастают водах побережья, то на них есть животные, которые там размножаются, обитают. Это их дома, по сути. В основном это моллюски, литорины, двухстворчатые моллюски. Мидии, ракообразные гамарусы».

Исследования в стенах института и подготовка научных статьей – это лишь вершина айсберга труда морских биологов.

Константин Москвин, младший научный сотрудник ММБИ: «Литораль - это наше основное место работы. Мы говорим, что обработка проб проходит в лаборатории, но неменьшее количество времени проводится на литорали».

Исследование учёных уже показало, что водоросли на литорали — не отходы, а востребованное для промышленности сырье. Проект решает сразу две задачи: очистку побережья и создание отечественных методов переработки. Поэтому следующий шаг научной группы — внедрение технологий выделения этих веществ для косметологии, фармацевтики, сельского хозяйства. Это открывает возможности для импортозамещения и экологичного природопользования в Арктической зоне.