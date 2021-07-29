Водовод со 100-процентным резервом

В Оленегорске меняют участок водовода, одного из двух, которые питают город. Причиной тому стал прорыв старого инженерного сооружения на одной из улиц. Сейчас специалисты «Мурманскводоканала» устраняют эту проблему.

Недавно в Молодёжном сквере Оленегорска произошёл небольшой прорыв. Старая железная труба дала течь. Устранить проблему необходимо было оперативно и с минимальными потерями, при этом, не отключая водоснабжение микрорайона.

Владимир Ельменов, мастер сетей водовода участка ОСВ цеха Оленегорские ВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Слили воду и раскопали траншею, решили проталкивать трубу, чтобы не повредить сквер Молодёжный. Там всё новое, жалко. Решили сделать таким способом – проталкивание трубы».

Сергей Кононов, начальник участка ОСВ цеха Оленегорские ВКС ГОУА «Мурманскводоканал»: «Она как гильза, так и остаётся. Мы просто протолкнули и закопали в этом месте. Соединимся с остатками с этой же трубой. В последующем, когда будет возможность, будем менять на полиэтилен полностью».

Старая труба в этом случае станет, дополнительной защитой. Сейчас специалисты прокладывают современные трубы из полиэтилена низкого давления. Такой пластик долговечен, прослужит не менее 50 лет, а также безопасен - на стенках не образуются наросты и отложения.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Она будет достаточной, чтобы снабжать Оленегорск водой, обеспечить 100% резервирования. Если второй водовод выйдет из строя, то этим водоводом мы всё обеспечим. Планируется заменить 360 метров на этой раскопке. И через федеральную трассу - следующий этап работ 960 метров тоже в этом году будет заменено».

Ремонтные работы здесь планируется завершить уже на следующей неделе. А к зиме должны быть готовы оба участка. В этом году в Оленегорске запланирована замена 1320 погонных метров труб. Отметим, что такие масштабные ремонтные работы раньше не выполнялись.

Напомним, весной этого года «Оленегорскводоканал» присоединили к крупному областному предприятию «Мурманскводоканал». За неполные полгода в городе улучшилось качество воды, она перестала быть жёлто-коричневой. Сейчас обновляют систему водоснабжения Оленегорска.