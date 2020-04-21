Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: борьба идёт с переменным успехомЖителям Абрам-Мыса не рекомендуют использовать воду из сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.20 19:30

Воду мутят одни, а убытки несут другие

Уже пятую весну из кранов в жилых домах микрорайона Абрам-Мыс  течёт мутная вода. Явление сезонное, но чем оно вызвано, а главное, как решить проблему и навсегда оставить её в прошлом? Ответы на эти, как оказалось, непростые вопросы, съёмочная группа «Арктик-ТВ» искала вместе заместителем губернатора Мурманской области и руководителем «Мурмаскводоканала».

Жители Абрам-Мыса и с.Минькино бьют тревогу – пить водопроводную воду невозможно – цвет желтоватый и муть, оседающая странными хлопьями на посуде. Чистую воду «Мурманскводоканалу» приходится привозить в микрорайон бочками, а местным жителям надо ходить за ней с канистрами. Сложно? Не то слово!

Лабораторный анализ показал, что химических и прочих вредных примесей, в том числе тяжёлых металлов и микробов, в водопроводной воде нет, но из-за мутности подходит она только для технических нужд.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Задачу, конечно же, будем решать. Мы проехали по нескольким объектам, посмотрели источники загрязнения. Нам они в целом понятны. Мы отработаем эту тему с владельцами промышленных площадок, которые находятся рядом с водозабором. Обсудим ход строительства локальных очистных сооружений. И обратим ещё раз внимание на недопустимость сбросов».

Питьевой водозабор на реке Большая Лавна, который обеспечивает водой два населенных пункта, из года в год загрязняет строительная компания и несколько подрядных организаций, которые неправильно эксплуатируют дороги.

Андраник Мусатян, и.о. генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал»: «Строительная бригада, я так понимаю, «Ямалтрансстрой», которая строит железную дорогу, из строительного объекта грязную воду перекачала помпой. Мы сняли видео, потому что нас это интересует. На сегодняшний день эти работы, вроде бы, приостановлены, мутность начала падать».

Таким образом, виновники приносят неудобства местным жителям и убытки «Мурманскводоканалу». Резервуары ресурсоснабжающей организации в результате оказались заполнены грязной водой.

Андраник Мусатян, и.о. генерального директора ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это расходы дополнительные. Водоканалу город заплатит за то, что мы бочку поставили. Но для нас убытки, так как мы воду поставляли, нам за неё не заплатят. Мы должны чистить резервуары. Мы тратим ресурсы на то, чтобы воду поставлять, но нам платить никто не будет».

Плату за водоснабжение с жителей этих населённых пунктов до разрешения ситуации взимать не будут. По оценкам специалистов, с учётом паводковых вод и нарушений в работе промплощадок, ждатьм придётся  примерно месяц.

Пока же платить жители Абрам-Мыса и с.Минькино будут только за водоотведение - канализацию. «Мурманскводоканалом» по факту нарушений направлена жалоба в природоохранную прокуратуру и претензионные письма потенциальным виновникам.

 

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