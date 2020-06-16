Военкоматами Мурманской и Архангельской областей призвано более половины от запланированного числа новобранцев

Из нашего региона на службу отправятся около 800 человек, из Архангельска – в полтора раза больше. Более половины призывников останутся служить в своих регионах.

Особое внимание военкоматы уделяют соблюдению противоэпидемических мер. Ежедневно специалисты выполняют дезинфекцию помещений и транспорта. Все соблюдают «масочно-перчаточный» режим и социальную дистанцию, призывники дважды тестируются на коронавирус, а по прибытии в части проходят двухнедельный карантин.

Новобранцы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, антисептиками и проходят бесконтактную термометрию.