Военкоматы Мурманской и Архангельской областей приступили к отправке призывников в войска

С начала работы комиссий на воинскую службу в нашем и соседнем регионе призваны 400 молодых людей.

Со сборного пункта архангельского областного военкомата отправлена к месту прохождения службы первая команда из 41 человека. Перед отправкой в войска все призывники проходят двойное тестирование на коронавирусную инфекцию, обеспечиваются средствами гигиены, медицинскими масками и перчатками. На всех призывных пунктах проходит дезинфекция.