Военная кафедра открылась в Мурманском государственном техническом университете

Обучение начнется с 1 марта. Первыми слушателями после конкурсного отбора станут более 100 курсантов и студентов 2 и 3 курсов. Здесь будут готовить специалистов по трём военно-учётным специальностям, что даст возможность не только получить воинское звание, но и расширить перспективы карьерного роста.

Напомним, военно-морская кафедра входила в структуру вуза с 1950 по 2008 год и подготовила за это время более 15 тысяч офицеров запаса.