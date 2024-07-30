Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии

Как сообщает Минобороны России, к участию в боевой подготовке привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений.

За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трёх флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе и зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.

Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовности к выполнению поставленных задач.