День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.24 19:30
Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии
Как сообщает Минобороны России, к участию в боевой подготовке привлекли около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников частей и соединений.
За несколько дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трёх флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе и зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.
Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовности к выполнению поставленных задач.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Владимир
26.07.24 21:32
В Североморске тишь и гладь! Никаких домов и в помине никто уже не ремонтирует...Давным-давно...Может, только на бумагах? Отмывают денежки...
Комментарий к новости:Погода способствует: в Мурманске активно идёт ремонт жилых домов
Анна
26.07.24 19:35
Моя дочка может задать по-настоящему неудобный вопрос Николаю: где папа? Но он не хочет с ней разговаривать.
Комментарий к новости:Первоклашки задают трудные вопросы пожарным
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Физфак». Художественный фильм (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплату по договоренности указывают, чтобы скрыть разницу в доходах от старых сотрудников, — так поступает каждый пятый работодатель-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 84 копейки, доллар теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году в том числе в рамках плана «На Севере – жить» в Мурманской области будет обновлено 200 км инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Минобороны России планирует обязать судовладельцев ежемесячно подавать в ВС России сведения об изменении регистрации судна