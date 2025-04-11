Военно-полевой госпиталь развернули в медицинской санитарной части Снежногорска

Работу военных хирургов, медсестёр и стоматологов показали специалисты школьникам, чтобы окунуть их в атмосферу фронтовых будней.

Сегодня без одноразовых перчаток и, например, шприцов сложно представить даже простые медицинские манипуляции. А в военные годы, порой, единственный способ, которым можно было обеззаразить руки и инструменты – это многократно промыть их мыльным раствором, либо, что гораздо сложнее, спиртом. Эти факты стали открытием для школьника Паши Грибоедова, который вместе с одноклассниками стал участником интерактивной выставки и даже смог примерить роль медицинского работника полевого госпиталя.

Павел Грибоедов, 266 школа, г. Снежногорск: «Моя прабабушка была медиком. Я, конечно, не знаю, что медики делали, но благодаря экскурсии теперь представляю, что они зашивали органы, что есть специальные инструменты, чтобы раздробить кость».

Медицинской прифронтовой сестрой была и бабушка Ульяны, впрочем, даже её удивили способы оказания первой помощи.

Ульяна Разуваева, 279-я школа, г. Гаджиево: «Произвело удивительное впечатление! Я никогда не видела пистолетов, которые стоматологические».

Михаил Телышев, травматолог-ортопед ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Стараемся изо всех сил передать, приобщить, в некотором смысле, некоторые вещи полезно вспомнить и для себя».

Война стала временем быстрых решений, медицинские открытия становились настолько гениальными, что позволяли специалистам спасать, казалось бы, совсем безнадежных.

Анна Дубинина, лаборант госпиталя, г. Гаджиево: «Наши медики военные изготовили универсальный раствор, который кровозаменяющий. Он состоял из нескольких видов солей и всего из 10 процентов крови. Но этого хватало, чтобы больного довезти до ближайшего госпиталя».

За 4 года боевых действий военным медикам удалось вернуть в строй Советской Армии больше 17 миллионов солдат. К слову, оперировать порой приходилось прямо на фронте - всего в нескольких километрах от передовой. Об этом также рассказывали ребятам в рамках погружения в историю полевого госпиталя.

Ярослав Ростовцев, кадет военно-патриотического клуба, г. Гаджиево: «На мой взгляд, самое важное, что можно пообщаться со знающими людьми, профессионалами, которые подробно расскажут об инструментах, времени, событиях. Это новые знакомства, это интересно для тех, кто занимается патриотикой, сам патриот, да и для тех, кто хочет просто знать о своей стране».

Андрей Ростовцев, стоматолог филиала МСЧ №6, г. Полярный: «Частично это является профориентацией, потому что многие, зная, как сейчас, зная как тогда, хотят идти в медицину. А мы тут в большинстве медики, нам приятно, что мы рассказываем про профессию, про быт и тяжесть в прошлом, о том, как трудно быть медиком. Многие мероприятия у нас проходят путём погружения, то есть, они сами становятся медиками».

Интерактивная выставка под руководством сотрудников медсанчасти, военного госпиталя и представителей казачьих обществ включала несколько исторических локаций, в числе которых экспозиция с основными видами оружия военного времени, операционная комната, стоматологический кабинет, лаборатория и аптека.