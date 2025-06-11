Военно-спортивные полевые состязания среди школьников и студентов проходят в парке культуры и отдыха «Патриот»

В парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота недалеко от Кильдинстроя состоялись военно-спортивные полевые состязания среди школьников и студентов. Событие приурочили к предстоящему Дню России.

Ловко перепрыгивают через все препятствия, преодолевают переправы, разбирают и собирают автоматы и многое другое. Всё это ребята отточили до совершенства в военно-патриотическом клубе «Северный Кречет». Они ещё ни разу не возвращались с соревнований, не заняв призовое место. На военно-спортивные полевые состязания «Патриот» команда приехала подтвердить своё мастерство.

Ярослав Прокофьев, капитан команды «Северный Кречет»: «Я приехал поучаствовать в соревнованиях».

– Что это за соревнования?

- По сборке-разборке автомата, магазина, ЗОЖ, первая медицинская помощь.

На соревнованиях проверяли не только силу и выносливость, но и гибкость ума. Так, команда из медицинского колледжа Мурманска сделала упор не на мышечную массу, а на знания. Участники, прежде чем приступить к активной стадии подготовки, изучили всю теоретическую часть, что и помогло им на первом этапе – викторине.

Алина Буренок, студентка Мурманского медицинского колледжа: «Мне очень нравятся активные соревнования, так как я хочу что-то новое узнать».

– Почему ты решила поступить в медколледж?

– Мне очень нравится помогать людям, это самое главное, мне кажется, тем более сейчас, медицина.

Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд из мурманских кадетской школы, медицинского колледжа, кооперативного техникума, рыбопромышленного колледжа им. Месяцева, кооперативного техникума и из Московского филиала гуманитарно-экономического университета.

Ирик Галяутдинов, начальник по агитации: «Это воспитывает у молодёжи патриотизм. Мы уже с ранних лет воспитываем в них любовь к Родине, готовим их как будущих защитников, потому что в соревнованиях, которые сейчас проходят, есть элементы, которые им в дальнейшем пригодятся при прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации».

Площадкой для соревнования стал парк культуры и отдыха «Патриот» Северного флота недалеко от Кильдинстроя. Победителем станет та команда, которая быстрее всех доберётся до финишной линии и наберёт больше всех баллов.