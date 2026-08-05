Военное следственное управление по СФ помогает укреплять материально-техническую базу военных медицинских учреждений

Офицеры военного следственного управления по Северному флоту с волонтёрскими объединениями Мурманской области помогают укреплять материально-техническую базу военных медицинских учреждений.

На этот раз они передали в североморский военный госпиталь новое оборудование. Его установили в отделении физиотерапии.

Кроме того, для кабинета лечебной физкультуры был приобретён современный спортивный тренажёр.