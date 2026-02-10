Военнослужащему вручили сертификат на приобретения жилья в Мурманске

Именной сертификат военнослужащий Сергею Яркову, который вырос без родителей, и в соответствии с законом имеет право на одноразовое обеспечение жильём за счёт бюджета региона вручил глава Мурманска.