Военнослужащие армейского корпуса Северного флота на полигонах Печенгского округа организовали занятия по ведению боя в лесистой местности

Бойцы учатся правильному передвижению в лесу, обходить растяжки, быстро и слажено реагировать на нападение условного противника. Инструкторы разделяют военных на две, противостоящие друг другу, группы с целью оттачивания навыков до автоматизма.

Сторона обороны устанавливает ловушки и устраивает засады, в свою очередь наступающие должны всё это преодолеть и прорвать оборону.

Как объясняют опытные офицеры, такие тренировки развивают у бойцов коммуникабельность, реакцию и способность применять нестандартные решения в бою.

Также на тактических занятиях была проведена медицинская подготовка - военные отрабатывали доставку раненого с поля боя, эвакуацию из боевой техники и оказание первой помощи.