Военнослужащие береговых войск Северного флота провели занятия по ведению боя в ночное время

Бойцы учились правильно передвигаться в окопах и на отрытой местности, менять огневые позиции, вести стрельбу из разных положений.

Каждый элемент отрабатывали под чутким руководством инструкторов, получивших опыт во время специальной военной операции.

Военнослужащие также освоили основные манипуляции с оружием, такие как снаряжение магазина патронами одной и двумя руками, перезарядку автомата, смену плеча и другие.