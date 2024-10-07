Военнослужащие кинологической службы Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии отметили Всемирный день защиты животных

Для выполнения служебно-боевых задач в отряде используют немецких и бельгийских овчарок. Их подготовка начинается практически с рождения щенка.

Кинологи ухаживают и следят за здоровьем подопечных. У животных сбалансированное питание, в котором содержатся необходимые витамины и минералы.

Во время службы собаки живут в вольерах на территории воинской части. На пенсию по нормативным документам четвероногий боец выходит в 8 лет. Затем он попадает в добрые и надёжные руки.

В настоящее время в кинологических подразделениях Росгвардии более 3000 служебных питомцев. Благодаря специалистам и минно-разыскным собакам сохранены жизни многих военнослужащих.

На счету кинологов ведомства тысячи обнаруженных боеприпасов и других взрывоопасных предметов.