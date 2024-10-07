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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.24 19:30

Военнослужащие кинологической службы Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии отметили Всемирный день защиты животных

Для выполнения служебно-боевых задач в отряде используют немецких и бельгийских овчарок. Их подготовка начинается практически с рождения щенка.

Кинологи ухаживают и следят за здоровьем подопечных. У животных сбалансированное питание, в котором содержатся необходимые витамины и минералы.

Во время службы собаки живут в вольерах на территории воинской части. На пенсию по нормативным документам четвероногий боец выходит в 8 лет. Затем он попадает в добрые и надёжные руки.

В настоящее время в кинологических подразделениях Росгвардии более 3000 служебных питомцев. Благодаря специалистам и минно-разыскным собакам сохранены жизни многих военнослужащих.

 На счету кинологов ведомства тысячи обнаруженных боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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