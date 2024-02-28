Военнослужащие Кольской флотилии и специалисты МЧС провели с учащимися школы Полярного товарищеские спортивные состязания

Это традиционное мероприятие от шефов гарнизона было организовано для старшеклассников перед Днём защитника Отечества.

Раньше Степан только наблюдал за такими состязаниями со стороны, а с трибун, уверяет спортсмен, всё выглядит иначе: как минимум, проще. Сегодня соревноваться приходится и со сверстниками, и с представителями шефских организаций. А это сильнейшие военнослужащие Кольской флотилии и специалисты пожарно-спасательной части города Полярного. Впрочем, подготовка сыграла свою роль.

Степан Левон, учащийся школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Состязания оказались весёлыми - в тему, оказались по силам каждому. Сложно было тем, кто в первый раз, а так – задания лёгкие и весёлые».

Поддаваться не пришлось, делятся эмоциями военные, старшеклассники играли на высоте. Да и не было цели выиграть во что бы то ни стало, скорее, получить удовольствие от совместного со школьниками спортивного события.

Александр Франчук, военнослужащий Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «В школе играл. После выпуска впервые возвращаюсь сюда. Ностальгия есть».

Эстафета между двумя поколениями преследует сразу несколько целей, в том числе, помочь в профессиональном самоопределении выпускников.

Роман Осипов, начальник СПСЧ №3, г. Полярный: «Я считаю, что любые встречи МЧС со школьниками важны для того, чтобы дети могли проецировать свою дальнейшую жизнь. Важно, чтобы дети хотели быть такими же ловкими как военные, сильными и спортивными как сотрудники МЧС. Это задел на будущее, мы хотим, чтобы наше будущее поколение было здорово и стремилось к победам».

Особую состязательно-спортивную атмосферу придали площадке болельщики – учащиеся школы, а также мамы и жёны.