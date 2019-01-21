Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота отработали практические навыки в условиях арктической зимы

Инженеры продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий.

21 января в России считается Днём инженерных войск. Накануне своего профессионального праздника военнослужащие, образованного месяц назад отдельного морского инженерного полка Северного флота, провели первые практические занятия на местности в условиях Крайнего Севера.

С поставленной задачей военные специалисты справляются оперативно. За считанные минуты закладывают заряд и освобождают путь от завалов для прохода колонны.

Впереди техники идут сапёры с миноискателями. Внезапно один из аппаратов подает чёткие сигналы - на дороге заложено взрывное устройство. Разминировать рискованно, решено взрывать.

- В ходе занятия были отработаны навыки по обезвреживанию взрывоопасных предметов и прокладки путей в сложных условиях Арктики, - пояснил Юрий Горбунов, командир 63-го отдельного инженерного морского полка Северного флота.

В условиях Арктики вполне реально найти и отголоски далёкой войны. Вот и в этот раз по легенде учений военные инженеры обнаруживают неразорвавшийся снаряд. Обычно такие транспортируют на специальный полигон для утилизации, но в особых случаях ликвидируют опасные находки на месте.

- Это опасно. Нужно понимать тот риск, когда идёшь на такую службу, - замечает Иван Гаврилин, сапёр 63 отдельного инженерного морского полка Северного флота. - Каждый боец должен чётко знать и выполнять свои задачи в подразделении.

Военнослужащие инженерных подразделений Северного флота ежегодно принимают участие в учениях, которые проходят в Арктике. Например, в весенний период эти специалисты в случае возможных подтоплений занимаются подрывом льда на реках региона.