Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота провели практические занятия в условиях Арктики

Ежегодно личный состав принимает активное участие в ключевых учениях в Арктической зоне, а также в постоянном режиме занимается обезвреживанием и утилизацией взрывоопасных предметов в Заполярье.

Инженерная машина разграждения, кажется, даже не замечает на своём пути огненную преграду, имитирующую горящие лесные завалы. Экипаж проходит специально подготовленный участок на предельной скорости.

Такая машина может разминировать целые поля, но куда чаще для этого применяют специальные отряды разведки. Специалисты с помощью металлоискателей ищут опасные объекты, после взрывные устройства выдергивают кошками, сапер при этом находится на безопасном расстоянии.

Отдельного внимания заслуживают служебные минно-розыскные собаки. Животные не хуже, а порой и лучше специальных устройств способны находить боеприпасы и взрывчатые вещества. Почуяв угрозу, они садятся и жду дальнейшей команды. Кроме этого, собак держат отменной физической форме, они на время проходят полосу препятствий.

Николай Бояркин, командир инженерно-саперного взвода отдельного морского инженерного полка Северного флота: «Сегодня идёт отработка задач по поиску взрывоопасных предметов. …За каждой собакой закреплён отдельный человек».

Практические занятия по инженерной подготовке в условиях Арктики в подразделениях отдельного морского инженерного полка Северного флота проводятся регулярно. Тренировка походит в условиях низких температур, глубокого снежного покрова и сильного ветра.