Военнослужащие морского отряда Росгвардии достойно представили наш регион на смотре-конкурсе художественной самодеятельности в Санкт-Петербурге

В испытании приняли участие более 80 военнослужащих со всего Северо-Запада, на суд жюри они представили свыше 100 работ.