Военнослужащие морского отряда войск национальной гвардии завершили комплекс практических тренировок в полевых условиях

По имеющейся информации учений, на территории охраняемого объекта работает диверсионная разведывательная группа (ДРГ) противника. Ориентировочно, до 3-4 человек. Задача - выдвинуться в район выполнения, найти и ликвидировать, задержать членов ДРГ.

Для начала бойцам нужно было развернуть и оборудовать лагерь на полигоне. В течение нескольких дней они оттачивали навыки тактической, инженерно-сапёрной и медицинской подготовки. Занятия завершились учебно-боевой задачей по поиску и обезвреживанию условных преступников.

Для выполнения такого рода задач спецназовцы использовали специальные образцы разведывательной техники, чтобы как можно более быстро и незаметнее обнаружить диверсантов. Так же, они отработали различные сценарии обезвреживания противника, в том числе с помощью беспилотника.