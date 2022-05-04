Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота готовят технику к параду Победы

Военные ремонтники занимаются обработкой бортов боевых машин, их покраской и мойкой, чтобы техника безупречно выглядела и во время репетиций, и во время парада 9 мая.

Чтобы не повредить асфальт на гусеницы бронетехники прикрепляют специальные накладки. Всего в военном параде на проспекте Ленина в Мурманске будет задействовано 62 единицы боевой и исторической техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Иван Мигунов, командир взвода, старший прапорщик: «Я механик- водитель танка Т-34. В этом году выдалась возможность участвовать в параде Великой Победы. Для меня это очень большая гордость, так как у меня оба дедушки участвовали в войне. Один был ранен, второй прошёл войну полностью, так же служил здесь - на Северном флоте».