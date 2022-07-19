Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты готовятся ко Дню ВМФ

31 июля отмечают День Военно-морского флота России. В Заполярье основная часть праздничных мероприятий будет проходить на североморском рейде. Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты уже активно готовятся к военно-спортивной части торжества.

31 июля отмечают День Военно-морского флота России. В Заполярье основная часть праздничных мероприятий будет проходить на североморском рейде. Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты уже активно готовятся к военно-спортивной части торжества.

Высадка морского десанта традиционно - один из самых зрелищных эпизодов Дня ВМФ. Тренировки в губе Грязная проходят на штатной технике – бронетранспортерах БТР-80. В течение недели морпехи совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» будут тренироваться в погрузке и выгрузке бронетехники.

Также военные моряки отработают процесс десанта на плав и на упор. В День Военно-морского флота России бойцы покажут своё мастерство жителям и гостям Североморска.