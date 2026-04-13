13.04.26 19:30
Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выполнили парашютные прыжки на занятиях по воздушно-десантной подготовке
В тренировках участвовали военнослужащие десантно-штурмовых подразделений, которые прошли курс теоретической подготовки и закрепили первоначальные навыки на наземном парашютно-десантном тренажёре.
Прыжки выполнялись над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8. На практические занятиях морпехи отработали навыки десантирования и приземления на ограниченные площадки в разных метеоусловиях.
После были организованы тренировки по обороне района высадки.
-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
-PRO Деньги (16+)За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%-PRO Валюту (16+)Курсы евро снизился на 87 копеек, доллар теряет 72 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области в рамках рабочей группы рассмотрели деятельность пяти управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле