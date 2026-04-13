Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота выполнили парашютные прыжки на занятиях по воздушно-десантной подготовке

В тренировках участвовали военнослужащие десантно-штурмовых подразделений, которые прошли курс теоретической подготовки и закрепили первоначальные навыки на наземном парашютно-десантном тренажёре.

Прыжки выполнялись над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8. На практические занятиях морпехи отработали навыки десантирования и приземления на ограниченные площадки в разных метеоусловиях.

После были организованы тренировки по обороне района высадки.