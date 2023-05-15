Военнослужащие полка беспилотных летательных аппаратов Северного флота выполнили плановые учебно-тренировочные полёты в воздушном пространстве гарнизона

Расчётами беспилотников «Орлан-10» были отработаны задачи разведки замаскированных объектов условного противника, а также действия операторов при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.

Во время полётов БПЛА достигали высоты до 1600 метров и передавали информацию на землю в режиме реального времени. Тренировки выполнялись в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

В учении было задействовано несколько летательных аппаратов. Общее количество налёта составило более 10 часов.