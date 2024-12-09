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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.24 19:30

Военнослужащие Росгвардии рассказали о героях Отечества ребятам из средней школы в Молочном

Разговор шёл о истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве людей, а также о земляках, отдавших жизни за свободу Родины в годы Великой Отечественной войны.

В заключительной части встречи немецкая овчарка по кличке Марта из кинологического подразделения Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии продемонстрировала свое служебное мастерство.

 

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