Военнослужащие Северного флота голосуют и оказывают помощь избиркому

Участие в едином дне голосования приняли и военнослужащие Северного флота. На избирательные участки, созданные во флотских гарнизонах, пришли не только представители армии, но и их родственники.

Всего во флотских гарнизонах были организованы 49 избирательных участков. Самый северный - на острове Южный архипелага Новая Земля. Также служащие Северного флота помогали организовать досрочное голосование жителей отдалённых посёлков Крайнего Севера. Членов избирательных комиссий на такие объекты доставляли вертолётами и катерами. Всего досрочно проголосовали экипажи 24-х кораблей и судов, а также смотрители маяков и военнослужащие, несущие вахты на дальних постах.

«Единый день голосования – несомненно, важное событие, - отмечает Владимир Гришечкин, начальник штаба Северного флота. - И военнослужащие, в общем-то, военнослужащие, как и все граждане России, реализуя свои конституционные права, идут на избирательные участки. Для нас, мурманчан, североморцев, этот день особо важен. Он характеризуется тем, что Мурманская область занимает ведущее, лидирующее положение в развитии региона. Является, по сути дела, форпостом в развитии Арктики, Арктического региона. Сегодня, отдавая свои голоса, мы, конечно, голосуем за дальнейшее поступательное, динамичное развитие области».