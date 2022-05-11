Военнослужащие Северного флота и учащиеся Мурманской кадетской школы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 77-й годовщиной со Дня Победы

Мария Акимовна Леонова воевала четыре года в Красной армии на Северном Кавказе, была телефонисткой. В Мурманск переехала в 1949 году с мужем.

В преддверии праздника под окнами её дома кадеты прошли парадным строем и исполнили песни фронтовых лет. После импровизированного концерта военнослужащие, учащиеся и соседи вручили ей цветы, высказали поздравления и слова благодарности за вклад в Великую Победу.