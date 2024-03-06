Военнослужащие Северного флота обеспечивают доставку территориальных избирательных комиссий в труднодоступные районы Заполярья

Накануне вертолёт Ми-8 смешанного авиационного корпуса Северного флота доставил специалистов избиркома в несколько труднодоступных мест на побережье Кольского полуострова.

В ближайшие дни работа будет продолжена в Мурманской области с членами Кольской, Островнинской, Заозерской и Мурманской территориальных избирательных комиссий, а в Архангельской области – с Северодвинской и Терской территориальными избирательными комиссиями.

Всего, в период проведения досрочного голосования силами Северного флота представители теризбиркомов будут доставлены в 30 труднодоступных мест, расположенных в районах Крайнего Севера. Это дальние посты наблюдения и связи, расположенные на побережье Кольского полуострова и островах Баренцева и Белого морей, маяки, подразделения ряда воинских частей, в которых несут службу военнослужащие и гражданский персонал.