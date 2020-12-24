Военнослужащие Северного флота переходят ко второму этапу вакцинации

На Северном флоте начался второй этап вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-Ви» российского производства.

Вторую прививку получают военное и гражданские служащие, три недели назад привитые первой компонентой. Среди них экипажи атомных подводных лодок и судов обеспечения, готовящиеся к выполнению задач дальних походов и фрегата «Адмирал флота Касатонов».

Ежедневно в медицинских учреждениях военных гарнизонов флота и в отдельных воинских частях прививают от 400 до 700 человек. Для проведения вакцинации североморцев выделено семь прививочных бригад.

В первую очередь инъекции получают военные и гражданские медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командование органов военного управления Северного флота и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

При вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. У некоторых пациентов отмечалось кратковременное недомогание и повышение температуры тела.