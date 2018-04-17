Военнослужащие Северного флота померились военной выучкой

На Северном флоте провели первые спортивные соревнования для специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты. В состязаниях приняли участие по три представителя от каждой службы из Гаджиево, Заозёрска, Видяево и Оленьей Губы.

Собирать и разбирать автомат Калашникова должен уметь каждый защитник Родины, а вот навыки по облачению в защитный комплект из-за своего зелёного цвета, получивший в народе короткое и ёмкое название «химзащита», в основном касаются специалистов служб радиационной безопасности. Впрочем, время в таком деле понятие очень условное, ведь потом в этом костюме придётся с помощью дозиметров искать в автомобиле источник ионизирующего излучения.

За каждым шагом наблюдает судейская бригада, учения в формате соревнований для специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты во флотском гарнизоне Гаджиево проводятся впервые.

- Выступила с инициативой провести в Гаджиево эстафету, спортивно- химическую эстафету под названием «Контрольный уровень», приуроченную к 73-й годовщине со дня образования службы РХБЗ. Участие в ней принимают все службы радиационной безопасности, - отмечает Александр Ляной, старший офицер службы РХБЗ Северного флота.

Поболеть за участников необычного турнира пригласили и юнармейцев. Будущие воины смогли самостоятельно оценить, насколько сложно правильно надеть противогаз.

Лучшее время и качество выполнения всех упражнений показал старший матрос Алексей Рачков. Он преодолел все препятствия за 8 минут 43 секунды, опередив своего ближайшего преследователя более чем на 2 минуты. В командном зачёте первое место заняла гаджиевская служба радиационной безопасности. Ей был вручен кубок победителя.