Военнослужащие Северного флота поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём

В честь праздника мужчины устроили дамам торжественный вечер и концерт.

В столице Северного флота военнослужащие поздравили сослуживиц с Международным женским днём торжественным вечером и концертом. На встрече девушек в погонах ждало послание от бойцов 88-й арктической мотострелковой бригады Северного флота, которые сейчас выполняют свой долг в зоне СВО.

- Дорогие наши мамы и уважаемые бабушки, верные жены и мудрые тещи, родные наши сестры и любящие дочери в этот прекрасный весенний день от команды личного состава арктической бригады северного флота мы хотим поздравить вас, наших любимых женщин с Международным женским днём. На Северном флоте немало женщин, которые избрали своей профессией служение Отечеству. На сегодняшний день на флоте носят погоны 1111 женщин, более 10 тысяч – гражданские служащие женщины, которые решают огромный объём задач. Лучшие из них в этот день были удостоены подарков и цветов на сцене Дворца культуры в городе Североморске.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом ВМФ России, адмирал: «Сегодня мы вас поздравляем с праздником. Несомненно, желаем счастья, благополучия. В нынешней обстановке и терпения, спокойствия и понимания. Мы дорожим всем тем отношением, что делаете вы. Для нас это очень важно».

Творческим подарком стало выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и его детской студии. А также солиста Большого театра России, лауреата международных фестивалей и конкурсов Фёдора Тарасова.