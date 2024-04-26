Военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Диктант Победы»

На проверочные тесты отвечали 2518 воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих и юнармейцев.

Для этой цели во всех гарнизонах Северного флота, в объединениях, соединениях и отдельных воинских частях и даже на арктических архипелагах: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова были подготовлены площадки. А в Североморске диктант написали и на борту ракетного крейсере Маршал Устинов.

Отсюда была организована видеосвязь с центральной площадкой в – Национальным центром управления обороной Российской Федерации.