Военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Географический диктант»

Участники ответили на 40 вопросов, посвящённых теме «Человек и география».

Где можно наблюдать белые ночи? Самый крупный город за Полярным кругом? Какой архипелаг стал самой северной точкой? На эти и многие другие вопросы ответили более двух тысяч военных, кадетов, нахимовцев, и членов их семей в «Географическом диктанте».

Главной площадкой для тестирования стал ракетный крейсер «Маршал Устинов». Помимо этого, интеллектуальное испытание североморцы прошли ещё на 53 площадках на военных кораблях и в воинских частях.

Акция проходит восьмой год подряд и нацелена на популяризацию географии.

Роман Гончаренко, командир стартовой батареи зенитно-ракетного дивизиона ракетного крейсера «Маршал Устинов»: «Я принимаю участие уже не в первый раз. Вопросы всегда очень интересные, бывают простые, бывают сложные. В основном, даже не на географию, а общую эрудицию, знания истории, которые показывают, как интересна, многогранна и велика наша страна. Диктант я считаю очень нужным».