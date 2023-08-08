Военнослужащие Северного флота приняли участие во встрече мощей святого великомученика Георгия Победоносца

В Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска военнослужащие кораблей и воинских частей Северного флота приняли участие в торжественной встрече мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

Молебен возглавил епископ Североморский и Умбский Тарасий, в событии принял участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, а также жители города.

Североморцы смогли прикоснуться к ковчегу с мощами и иконе святого великомученика.

К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца в 100 городах всех 89 регионов Российской Федерации приурочено совершение молебнов о победе российских военнослужащих, за их скорейшее возвращение домой к своим семьям.